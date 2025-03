Polémica por el cambio de discurso de Zoe Saldaña antes y después de recibir el Oscar

Sin embargo, luego de recibir el premio, un periodista latino le consultó por el tema "que tanto dolió a los mexicanos". "Primero que nada, siento que tú y tantos mexicanos se sintieran ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención", inició Zoe en su respuesta, pero agregó: "Cuando hablamos lo hicimos con amor y voy a defender eso. No comparto tu opinión. Para mí el corazón de la película no es México. No hicimos una película sobre un país. Hicimos una película sobre cuatro mujeres".