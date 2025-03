Se cumplen cinco años de la primera muerte por covid-19 en Argentina

Recién a su tercer intento, cuando no podía mantenerse de pie ni sentado, su familia logró que lo internaran en el Argerich. Habían pedido una ambulancia al 107, pero les informaron que estaban desinfectándola, que debían insistir más tarde. En las dos consultas previas por su fiebre elevada y su malestar, los médicos consideraron que el cuadro no ameritaba internacion. Es que aún no se conocían en Argentina los estragos que podía causar el nuevo virus en el organismo.