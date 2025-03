Cartas de lectores: falta de agua y pérdida cloacal

Quisiera presentar un reclamo respecto a la falta de suministro de agua durante el día y la constante pérdida cloacal en calle La Paz entre Belgrano y San Martín, altura 1500, Yerba Buena; problemática que persiste a pesar de las intervenciones realizadas por la SAT. Desde hace varios meses, el suministro de agua en nuestra cuadra es inexistente durante el día, restableciéndose únicamente en horarios en los que su uso es limitado o nulo. Esta situación resulta insostenible para los vecinos, quienes no pueden realizar sus actividades diarias con normalidad. Además, la pérdida cloacal en dicha arteria sigue siendo un problema recurrente. A pesar de haber sido reparada en más de una ocasión, vuelve a romperse al poco tiempo, generando un riesgo sanitario y ambiental en la zona. Queremos destacar que en la cuadra viven niños menores de edad y especialmente una niña con síndrome de Down e hipoacusia, cuya salud se ha visto afectada por esta problemática. Durante el último fin de semana largo, padeció un cuadro de gastroenteritis, lo que agrava aún más nuestra preocupación por la falta de agua y las condiciones sanitarias inadecuadas. Por todo lo expuesto, exigimos una solución definitiva e inmediata a estos problemas. En caso de no obtener respuesta en un plazo razonable, nos veremos en la obligación de poner en conocimiento de esta circunstancia a los organismos de contralor y de defensa del consumidor. Reservándonos también el derecho de iniciar las acciones judiciales que correspondan.