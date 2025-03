Cambia el humor del mercado: efectos del posible acuerdo con el FMI

Por otra parte, el Banco Central logró comprar ayer U$S 245 millones, el mayor saldo neto desde el 6 de febrero último. En tanto, las reservas brutas internacionales volvieron a superar los U$S 28.000 millones. El BCRA venía de cerrar febrero con la venta neta más importante en un día desde fines de diciembre último. Durante febrero, acumuló compras netas por U$S 1.437 millones.