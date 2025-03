Kicillof acusó a Milei de “estafador político” por pedir su renuncia

“El Presidente de la Nación amenazó con intervenir la Provincia y pretendió echar al Gobernador por redes sociales. Tal como ocurrió con la criptomoneda, ahora dice que no quiso decir eso. No se puede ser tan impune, cínico e irresponsable”, sostuvo. Luego, continuó: “Está promoviendo una estafa político, el gobernador al que le pide la renuncia sacó 20 puntos del ventaja al segundo. Así como no pude explicar una estafa financiera no puede jugar con la democracia y el federalismo, Los gobernadores no somos empleados del presidente”.