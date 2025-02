Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: "No sea cobarde y reúnase a trabajar con seriedad"

"Poner presa a una persona, darle la libertad es algo que no decide y no resuelve un gobernador. No sé si lo va a entender porque repite y repite esta mentira. Si hay discusiones sobre el Código Penal Juvenil, estamos dispuestos a abordarlas. En este caso se trata de un asesino de 17 años, no le atañe la cuestión de la edad porque es completamente punible. Acá el problema no es de las leyes sino de la Justicia, cómo se imparte y cómo se aplican esas leyes que tampoco corresponde al Poder Ejecutivo. No decidimos si queda preso, tenían que estar preso, estaba libre y asesinó", profundizó.