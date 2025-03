Un concejal pide que la Procelac investigue al Municipio de Simoca

Contra los políticos

El edil, además, reprochó que haya legisladores que recién ahora pidan explicaciones a los ex intendentes de los distritos que están bajo investigación y lamentó que no lo hayan acompañado el año pasado, cuando hizo pública su denuncia. “Todos ellos tienen que ir a la Legislatura, ir a Tribunales a dar explicaciones qué se hizo con tanto dinero. Ese dinero no es de ellos. Son políticos que entran pobres y salen multimillonarios, creyéndose patrón de estancia. Ese dinero es de la gente, por eso estamos en años de decadencia en comparación a otras provincias”, cuestionó en sus redes sociales.