Cartas de lectores: cambia, nada cambia

Tengo enormes dudas. Pido disculpas a quienes lean este escrito. Pero pienso y siento que el camino emprendido es el mismo de siempre. Con otro discurso, con otra estética, pero siempre es lo mismo. No hay demasiada diferencia entre La Cámpora y los fanáticos de Milei. Como no la hubo en su momento con los seguidores del Doctor Alfonsín. Tampoco hay demasiada diferencia entre los que se pasan de bando y adecuan su discurso al nuevo entorno. Da la impresión que no hay pensamiento o criterio duradero. No hablo de ideología porque suena a fanatismo irracional. Lo que hay son personas sin códigos ni principios sólidos que van por un camino ya transitado por otros que lleva a la riqueza y al poder. Fuimos durante décadas por el camino equivocado, que solo enriquece a unos pocos. Muchos siguen viviendo de la caridad de un estado que sostiene la miseria como estrategia de dominación. “Make Argentina great again”. Solo es discurso. La miseria y sus consecuencias no se han movido de nuestra sociedad. Villas miseria, falta de agua potable, sin cloacas ni rutas seguras, sin inversiones para dar trabajo bien remunerado, sin médicos bien pagos, ni educación de calidad. Con una enorme inseguridad, con el crecimiento del narco y la justicia distraída. Nada ha cambiado, excepto la soberbia y la arrogancia de los nuevos inquilinos de la Casa Rosada. Los que esperamos justicia y destrucción del aparato corrupto, seguiremos esperando.