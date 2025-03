Los gremios estatales firmaron el acuerdo salarial del 10% hasta mayo

Voces

Por su parte, Amado expresó que "llegar a este momento no ha sido fácil, en un contexto económico complicado que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, es importante destacar que la pérdida salarial habría sido aún mayor de no haber contado con las cinco recomposiciones salariales del año pasado. Esto fue una decisión política del gobernador, impulsada también por el pedido constante de los gremios".



Al respecto, indicó que "aún falta mucho por recuperar y que no siempre es posible cumplir al 100% con los petitorios. Sin embargo, el objetivo es atenuar el impacto en el bolsillo de los trabajadores", aunque "reconocemos que esta mejora podría ser mejor, sobre todo porque en los supermercados o farmacias, los precios continúan siendo elevados".



Amado manifestó que "además de las cuestiones salariales, el gobierno provincial ha priorizado la estabilidad laboral. Ayer, el Gobierno Nacional anunció más despidos en la planta permanente del Estado, afectando a trabajadores en Desarrollo Social y otras áreas, muchos de ellos en Tucumán. En total, ya suman 40.000 empleados públicos despedidos en el país. En cambio, en Tucumán el gobernador ha sido claro y ha cumplido su compromiso: el ajuste no recaerá sobre los trabajadores. Por el contrario, se está avanzando con los decretos para el pase a planta permanente y transitoria de numerosos empleados. Estos trámites están en marcha y, en los próximos meses".