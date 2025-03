Mauricio Macri apuntó contra Patricia Bullrich: "tienen que cumplir con su responsabilidad"

“Las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles. Tienen que estar en las calles protegiendo a los porteños, no a los presos. Por eso le solicitamos a la ministra Patricia Bullrich un plan y un calendario con fechas precisas para trasladar a los presos al Sistema Penitenciario Federal”, fueron las palabras del alcalde porteño.