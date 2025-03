Milei tildó de “mentiroso” a Manes y cargó contra los medios tras la embestida contra el diputado

“Vino enfurecido y me dijo: ‘Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer´. Y alguien que estaba con él me pegó dos piñas. Había una periodista de Clarín al lado mío”, relató Manes sobre la embestida de Caputo y agregó que el asesor lo amenazó con “tirarle todo el Estado encima”.