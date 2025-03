Fue campeón, jugó con Messi y debió retirarse a los 20 años: ¿quién es Marcelo Bravo, el DT interino de Vélez?

“Hasta el día de hoy me pregunto por qué pasó en ese momento. No tuve nunca síntomas: ni falta de oxígeno, ni me ahogaba en los partidos, nunca un dolor en el pecho. Es más, ese sábado que juego el partido con Gimnasia recorro a los 87 minutos 70 metros con pelota y yo me podría haber desplomado ahí; me podría haber muerto en esa jugada”, revive de aquel partido de la tercera fecha del Clausura, el último en su carrera. Esa noche fue como una ironía del destino, un guiño entre perverso y conciliador: “Fue mi mejor partido en Primera División. Esa noche fue fantástica: hice un gol, pases de gol, corrí como nunca, me sentí suelto, cómodo. Es más, muchos de los diarios me calificaron con un 10. Esa noche me lo merecía, creo. Había hecho todo a la perfección. No erré un pase, recuperé pelotas, jugué bien, he gambeteado, cambio de ritmo”, recordó el ex volante.