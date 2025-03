Dimes y diretes: La querella de un industrial contra dos empresarios

“Una denuncia infundada”.- “Luque, con esta denuncia infundada, busca presionar utilizando la justicia y los medios para sacar una ventaja económica. Acá no hay ninguna defraudación; se trata de un tema comercial que tiene por objeto el cumplimiento de un contrato de transporte. Luque contrató un servicio determinado, pagó sabiendo su objeto y ello ocasionó a la empresa gastos para el cumplimento del contrato. En virtud de conversaciones entre funcionarios de ambas empresas se acordó la posibilidad de cumplir parte del convenio también con la utilización por parte del señor Martín Luque del avión gestionado por Logísticas Integrales”. De esta manera respondió el empresario Martín Salas a la demanda formulada por el titular del Complejo San Salvador. “El servicio de transporte hasta la fecha no ha sido brindado por razones no imputables a Logísticas Integrales SA, quien siempre puso a disposición del contratante el servicio. Seguimos esperando que indiquen qué transporte pretenden. Es de nuestro conocimiento que el grupo Luque compró posterior a contratar nuestros servicios un Avión Lear Jet 60 Matrícula LV BFR que tiene un valor de mercado de U$S 4 millones, a nombre de la firma Complejo Alimenticio San Salvador SA y por ello, tal vez, perdió el interés en el servicio que había contraído con Logísticas Integrales SA. Se pone de relieve que hasta la fecha tampoco nos solicitó el servicio de transporte terrestre y logística tal como se había convenido y por el cual se extendió la factura N° 16-3827 de fecha 24/10/2024. Sorpresivamente en fecha 17/12/2024 recibimos intimación rescindiendo el vínculo y pretendiendo se le reintegrara el precio, algo que no estaba estipulado”, continuó.