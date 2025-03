Cartas de lectores: La política es la esencia

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, en una entrevista para “La Nación”, 6/3/2021, manifiesta: “La vida política sí supone un compromiso permanente. Ahora, en los últimos años tenemos una raza nueva, que son los políticos que vienen de afuera. En la sociedad contemporánea pasa una cosa muy particular: cuando tenemos que realizarnos una operación delicada, queremos que nos opere el cirujano con más experiencia y no un chico recién recibido, aunque tenga buenas notas. Eso ocurre en todos los órdenes de la vida, salvo en la política, donde está de moda que al que menos sabe y menos experiencia tiene se lo considere el “bueno” para manejar la dificilísima máquina del Estado, que hoy es más compleja que nunca.” Ahora, qué es la política? Entre varias definiciones, encuentro muy apropiada la siguiente: “es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los Estados , promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad . Continúa Sanguinetti: “la política, entonces, es para la democracia como el oxígeno a la respiración y la vida. Nada es posible sin ella. El desafío es hacerla bien, no contaminarla de egoísmos, personalismos, abusos o corruptelas. Se trata de insuflarle grandeza, amor al país, convicción en lo que se hace; se trata de conciliar en cada hora los principios con las realidades, que ahí está el arte de ejercerla.” Aprenderemos los argentinos alguna vez?