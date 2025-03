Cartas de lectores: Argentina navega en una lágrima

Hoy por hoy el mundo presenta una realidad súper riesgosa, en todo sentido está en contra de los que la habitamos. No es un tema menor que el hombre, como siempre, saque su violencia en nombre del poder; violencia eterna, a través de los tiempos, y siga con ella y vaya a llegar a la destrucción final, la guerra. Igual que al ecosistema. Hoy la Argentina sufre y hubo personas que parecen no reconocer que ayudaron a estas tristes e inoportunas circunstancias. Por eso creo que la Argentina navega en una gran lágrima, un gran mar de vergüenza ajena y en un río de indiferencia; no ven, no piensan… Nuestro suelo, a través del tiempo, se hizo a mano; hombres y mujeres dejaron sus almas y la piel mientras pasaban estos benditos años. Alguien inescrupuloso, olvidando que preside un país, cometió una mala praxis, y todo el nombre de una gran palabra: libertad. Desafiando la palabra, para ellos importante, ética, de la peor forma. También fuimos descalificados, fuera del país, haciendo de nosotros habitantes “feos y malos“, y una pobre Argentina. ¿Pagaremos nosotros por el delincuencial acto de corrupción? ¿Estamos en venta? Hay que abrir los ojos ante tremenda historia real, o el tiempo nos sacará “ tarjeta roja”. Miremos mucho más allá por nuestros niños y por los que vendrán. La libertad es democracia, leyes, derechos y libre pensar. Señores basta de crueldad, matando en forma silenciosa. Vivamos libres, en la libertad..