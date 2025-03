Perú: comenzó el juicio contra Pedro Castillo por el intento de autogolpe de 2022

Desde el 7 de diciembre de 2022, fui apresado ilegalmente tras un golpe de Estado orquestado por quienes no aceptaron el triunfo del pueblo. Me acusan sin pruebas, con testigos manipulados por la fiscalía. Este juicio es una farsa de juicio oral, no un proceso de justicia.



Desde… pic.twitter.com/C8K4q3DpYX