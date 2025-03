Cartas de lectores: Incorreciones

En la Argentina futbolera que somos, el foul del rival merece la horca mientras que el del equipo propio es “astucia criolla “Es una incorrección que el legislador Manes interrumpa al Presidente de la Nación en oportunidad de la apertura de sesiones y es una incorrección que este se valga de su investidura para dirigirse personalmente al primero en acto institucional. No corresponde. Ahora sí, cuando la ex presidenta no asiste a la asunción presidencial, la mitad del país considera que es una mujer enferma y llena de odio mientras que la otra mitad exclama: ¡bien hecho! ¡Por favor! Usemos el poco el sentido común que nos queda para luchar políticamente con ideas y no contra personas.