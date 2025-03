Cartas de lectores: La decadencia de Hollywood

Hace mucho tiempo que no veo las entregas de premios de la Academia de Hollywood, dado el manejo que tienen por diversas ideologías los filmes premiados. Es una vergüenza que la película “Anora” se haya llevado la estatuilla como mejor película cuando ese filme no lo merecía, es más en otro tiempo jamás una película como esa hubiera competido. La historia trata de una trabajadora sexual, vulgar y un adolescente de mucho dinero de nacionalidad rusa que arreglan un matrimonio a costa de los padres de este que van a hacer todo lo posible para destruir esa unión. Chocante, y subida de escenas sexuales de alto voltaje, sin necesidad de llegar a eso por parte de su director, es la gran ganadora. Hubo otras películas como “La semilla del fruto sagrado” que muestra la realidad de las mujeres en Irán; su director se jugó la vida para hacer esta historia real, estuvo detenido y torturado por el régimen iraní. Representó a Alemania y no ganó cuando era una gran cinta para mostrar al mundo la lucha de las mujeres iraníes contra la autocracia. Los estadounidenses ya han perdido su gloria en el cine, hoy Europa ha demostrado junto con países americanos y de otras culturas que los han superado. Eszto, sin olvidar que en esta provincia no se pueden ver esas películas porque no hay demanda. Ganó una que, como estudiante de cine que fui, no lo merecía.