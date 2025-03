Premios Oscar: récord, sorpresas y curiosidades

Sorpresa: Mick Jagger bromeó con Bob Dylan

La ceremonia tuvo una sorpresa con Mick Jagger, quien apareció en el escenario para presentar el Oscar a la mejor canción original, e hizo que el público del Dolby Theatre se pusiera de pie para aplaudirlo. “Aunque estoy encantado de hacerlo, no era la primera opción. Los productores realmente querían que Bob Dylan lo hiciera. Pero no quiso porque dijo que las mejores canciones de una película este año estaban en ‘Un completo desconocido’”, bromeó Jagger antes de hacer una bastante buena imitación de Dylan. “Bob les dijo además que debían enviar a una persona más joven, y bueno, me eligieron a mí”, agregó: Jagger tiene 81 años y Dylan 83. La canción “El mal” de “Emilia Pérez” ganó el trofeo.