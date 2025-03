La reacción de Demi Moore al no ganar el premio a Mejor Actriz en los Oscar 2025

La reacción no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Los fanáticos de la actriz no tardaron en manifestar su descontento, asegurando que la estrella de La Sustancia merecía el premio. Comentarios como “Injusto, ese Oscar era para Demi Moore”, “El robo del año”, “No puedo creer que no se lo dieran” y “Su cara lo dice todo” inundaron las plataformas digitales.