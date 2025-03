Video: el periodista "Tato" Young habló de su recuperación luego de sufrir un aneurisma

Luego, relató cómo fue que llegó a sufrir el aneurisma. "Yo los días previos empecé a sentir dolor de cabeza. De cabeza fuerte. Se me llenó la cabeza de sangre y me desmayé, pero yo no me acuerdo de eso. Alcancé a llamar, no sé cómo, al teléfono de emergencias". "Me raparon todo, ya me creció el pelo. Me hicieron unos tajos tremendos, me abrieron la cabeza”, recordó, antes de seguir contando: “Llamé por teléfono, se ve que expliqué bien, eso lo pude hacer. Mandaron a una ambulancia y me llevaron al sanatorio de la Trinidad".