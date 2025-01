El periodista "Tato" Young regresó a la radio tras sufrir un ACV: "Toqué la muerte"

También reconoció el trabajo del equipo médico que le salvó la vida en el momento. "Es increíble lo que hicieron los médicos. Tuve un aneurisma, que es como un cortocircuito en el cerebro. En general muchísima gente muere con eso. A mí me lo detectaron rápido. Me lo pudieron operar. Pudieron encapsular el aneurisma y me salvé. Eso también pudo ocurrir porque el cuerpo mío resistió", dijo.