Viajar en motorhome, la tendencia que crece: cuánto cuesta alquilar uno y recorrer la Argentina

Cuánto cuesta alquilar un motorhome

Según informó el diario Río Negro, se pueden alquiler diferentes modelos de casas rodantes a motor o de tiro con capacidad para entre dos a seis personas, con un precio promedio de U$S 70 por día. El medio de comunicación indicó que en Buenos Aires también se puede alquilar un motorhome para quienes deseen iniciar el trayecto desde allí, con un precio de U$S 185 con 200 kilómetros incluidos. También se ofrecen opciones para viajar a Chile desde la Patagonia, pudiendo entrar y salir del país cuantas veces se quiera, aunque esto tiene un costo adicional de U$S 350, en concepto de trámite de aduana y extensión del seguro, y se debe dejar como garantía U$S 2.000 y una copia de la tarjeta de crédito que será devuelta al finalizar el viaje.