Jugó en Tucumán el año pasado y conmociona por lo que confesó en sus redes sociales

El argentino de solo 28 años generó una enorme conmoción en el tenis argentino durante las últimas horas, al publicar la devastadora carta. "Me cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder, pero creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7", sigue el comunicado. Gómez aclaró también: "Todo esto no lo escribo buscando algún minuto de fama, sino que lo hago para que sepan y entiendan que todos tenemos luchas internas que estamos viviendo a pesar de no ser demostradas u ocultadas en el día a día".