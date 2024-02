Jugó tenis universitario, viene de jugar su primer ATP, y sueña con los Grand Slams

“Le tuve un poquito de miedo al principio, no me gustaba, pero al año siguiente de haber terminado la secundaria, estaba en Europa y dije que le iba a dar una chance; lo peor que me podía pasar es volverme. No me arrepiento; sí me arrepiento de no haber ido antes. Es una experiencia única, me dio la posibilidad de seguir jugando al tenis, seguir compitiendo en alto nivel y ahora tengo 27 años, y tengo un título universitario en administración deportiva”, detalló Gómez, que se graduó de la Universidad de Louisville.