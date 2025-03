Empresas de EE.UU. buscan empleados que sepan hablar español: cómo postularse

Algunas de las vacantes disponibles

- All Care Therapies: esta empresa ofrece un puesto de logopeda (especialista) del habla. El empleo se puede realizar de manera remota, es decir, desde cualquier parte del mundo. La paga va de los U$S 43 a los U$S 56 por hora. Entre los requisitos que hay que tener están un máster en logopedia; una licencia activa de patólogo del lenguaje del habla del Estado de California (o, en su defecto, estar en condiciones para solicitarla); experiencia en entornos clínicos o escolares así como en el uso de elementos de teleterapia; capacidad para trabajar con niños desde los 18 meses, y ser bilingüe en español e inglés.