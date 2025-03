El espectacular tributo a James Bond durante los Oscars 2025

La interpretación comenzó con Qualley bailando sobre el escenario, mientras la cantante tailandesa descendía desde el techo para interpretar "Live and Let Die", el icónico tema de la película de 1973. A continuación, Doja Cat cantó "Diamonds Are Forever" y luego le cedió el protagonismo a Raye, quien culminó la actuación con "Skyfall", acompañada de una orquesta en vivo.