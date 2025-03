Lula deposita esperanzas en el gobierno de Yamandú Orsi

“Voy a tratar a Yamandú con el mismo cariño y amistad que nosotros dos nos teníamos, porque creo que él es una pieza muy importante en la integración sudamericana”, prometió Lula a Mujica, en alusión a la época en que ambos gobernaban a la vez. “A mí no me importa el tamaño del país. Me importa el carácter del presidente. Él (Orsi) es una persona que merece mucho respeto”, continuó diciéndole Lula a Mujica, en un video que el presidente brasileño difundió en su cuenta en la red social X.