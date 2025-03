El arte de resignificar la moda: la diseñadora que apuesta por la sustentabilidad

Cuando creé mi marca, al principio no tenía definido un estilo y necesitaba hacerlo. Después me di cuenta que si lo tenía marcado, era el Y2K. Es el estilo de fines de los 90 y principios de los 2000. Entonces obviamente lo comencé a estudiar y lo adapté a la modernidad. A mi no me gusta ver que la gente tenga las mismas prendas, me gusta que quien compre en mi marca se lleve algo único. Así que cada pieza de petit es única y no se repite. Si a alguien le gustó alguna se hace una inspiración de esa y se crea otra.