Un hombre de Donald Trump anticipó que EEUU investigará a Javier Milei por el "Criptogate" $Libra

El ex director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Trump, dejó claro que el caso está en manos del FBI. "He visto que el presidente Milei, obviamente, ha anunciado su propia investigación, que creo que es apropiada. Pero va a haber, obviamente, temas de investigaciones judiciales. Por lo cual es un tema complejo", añadió Claver-Carone, quien ocupa el cargo de Enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina, el puesto más alto de Estados Unidos en la región.