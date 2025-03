De controles y descontroles; los lados oscuros de la IA

Las evidencias no son pocas y pueden -como ya ha ocurrido- matar personas porque las “maquinas” no saben qué es lo que están decidiendo y accionan sin conciencia ética, ni sentimientos; para los algoritmos lo que “se cruza en su camino” son datos, aunque tengan forma humana. Las capacidades y potencialidades de estos algoritmos, que superan ampliamente a las humanas, no son suficientes a la hora de los dilemas éticos. Podrán ver demasiado pero no pueden interpretar valorativamente la información que escapa a sus diseños, las alternativas que no pueden predecir.