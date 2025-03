Pareceres: más respeto por el cine para entretener

Lo que hacen estas producciones es entretener. Y no es fácil. No cualquiera entretiene. Que es satisfacer una necesidad y hay que saber cómo hacerlo. En general, quien lo logra puede ganar dinero con ello, lo que es un incentivo para la industria en ese campo. No quiere decir que el cine “serio” es aburrido. Se esté de acuerdo o no con el mensaje que los realizadores pretendieron transmitir (si bien cualquiera puede encontrar cualquier “mensaje” en cualquier obra) hubo grandes filmes profundos que fueron también dinámicos y de relativo éxito de espectadores. De todo tipo, como “Jesucristo Superstar” (1971), “Avatar” (2009) o “No miren arriba” (2021), por mencionar unos pocos.