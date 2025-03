Lionel Messi, sincero sobre su hijo Thiago: “Espero que no pase por algo similar a lo que viví yo”

Messi explicó que su propia experiencia fue dura, pero él tenía claro su sueño. “Para mí fue un cambio muy difícil, pero quería ese cambio. Me fui con mi familia, que me apoyó en todo momento. Siempre supe lo que quería y luché por eso”, reveló. Sin embargo, al ponerse en el lugar de su hijo, el panorama le resulta distinto. “No sé cómo reaccionaría si le tocara algo así. Espero no tener que vivirlo”. confesó.