Fabián Casas: “Trato de tener pocas cosas, para moverte no hay que tener mucho”

-No, porque el e-book es distinto. No tengo la práctica de agarrar un e-book ni nada parecido. No tengo nada en contra de eso, yo simplemente leo en papel. La vista no me da del todo bien, leo con buena luz, no leo en lugares oscuros. A medida que va pasando el tiempo, también tengo más prácticas de bienestar, ¿viste? Ahora que la presbicia se corrigió sola, por el tema de la edad, puedo de nuevo leer más y mejor. Pero trato de que sea con luz natural. Y aparte me gusta mucho levantarme temprano. En la pandemia me encargaba de cuidar a mi papá con mis hermanos. Me levantaba a las cinco de la mañana, a las seis, y me parecía espectacular, porque estaba todo ese orden. Yo estaba haciendo cosas, traduciendo, leyendo, haciendo ejercicio. Aún hoy me levanto y hago ejercicio. Porque básicamente mi pelea es por el ánimo y no por el cuerpo. El cuerpo sí, que esté bien, pero básicamente por el ánimo. Eso empezó en gran parte por la pandemia, que no podías salir a la calle. Ahí me acordaba de las cosas que había aprendido en el karate, ejercicios y estiramientos. Con una cosa sola que hagas, muy poquito todos los días, te cambia todo.