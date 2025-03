Premios Oscar 2025: los momentos más bizarros e impactantes de la historia de la emblemática ceremonia

Mientras presentaban un premio, Rock hizo un chiste sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith diciendo que no podía esperar a verla en "GI Jane 2" (una referencia a la cabeza rapada de Demi Moore en la película original). Smith se dirigió directamente al escenario, le dio una cachetada a Rock y regresó a su asiento, gritando: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca!". El momento no planeado inicialmente fue recibido con risas dentro de la sala, pero los espectadores estupefactos rápidamente se dieron cuenta de que la escena no era un chiste.