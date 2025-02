"El Brutalista", "La Sustancia", "Cónclave" y "Anora": dónde ver las nominadas a los Oscar 2025

En Prime Video hoy es posible encontrar "Nickel Boys", "Anora" y "The Brutalist". Las últimas dos también pasaron por los cines, aunque ya no están disponibles para el público en las salas de Tucumán. "The Substance" se estrenó en la provincia, y hoy está disponible en Mubi. Por último, puede accederse a "Wicked" en Youtube por pago a U$S9.90.