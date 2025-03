Cartas de lectores: la política de la vergüenza

Dos hechos que la ciudadanía que todavía cree en las instituciones y en la democracia ha tomado conocimiento de lo acontecido en el Senado de la Nación. Es inconcebible, y una vergüenza, observar por los medios televisivos el debate en el que algunos senadores especialmente de mi partido, UCR, se dieron vuelta en el seno del recinto al tratarse la constitución de una comisión investigadora para tratar la vergüenza en la que nos unió el Presidente de República con el negocio de las criptomonedas que es de público conocimiento. ¿Cómo la ciudadanía va confiar en personas que hoy dicen una cosa y hoy hacen otra? Y eso no es patrimonio solamente de algunos representantes de la UCR. En otros tiempos, cuando verdaderamente existían los partidos políticos y estaban al frente de ellos señores dirigentes, jamás hubieran permitido tal afrenta al pueblo. Ellos lucharon toda su vida en pos de la libertad y respeto entre las instituciones. Para sintetizar, entre ellos, Ricardo Balbín. Cómo no se va a investigar tal hecho que lesiona la dignidad de las personas y de quienes todavía confían en ellos para sostener un sistema en l que hoy las individualidades han suplantado a los partidos políticos. Decidieron que no haya sistema PASO por el corriente año. ¿Cuál era el motivo del oficialismo y de algunos “pelucas” que dicen representar a las provincias?: que económicamente existía un gasto enorme, cuando el Presidente de la República influyó notablemente en una defraudación al pueblo argentino. Y todavía se hace el gracioso regalando motosierras. Lo único que faltaría sería que mande a construir cadalso con la guillotina incluida y sirva de regalo. Advierto que ningún partido político hará elecciones internas para elegir candidatos a diputados y senadores nacionales, dado que nadie está en condiciones de erogar cuantiosa cifra para luego ir a diputar una general. Esta suspensión fue para beneficiar a Milei y a la posible alianza con el PRO y algunos radicales “peluca” para formar una alianza.