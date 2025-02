Massa rechazó la intervención de la provincia de Buenos Aires y criticó a Milei: "Basta de show"

"La seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias. Así lo dijimos y así lo hicimos cuando gobernamos Tigre, lo seguimos diciendo ahora y lo diremos siempre. La propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa de The New York Times), no es una respuesta a las víctimas de inseguridad. Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país. Por eso, le pedí a todos nuestros legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes que acompañen al gobernador Axel Kicillof en su respuesta", agregó.