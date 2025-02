Revelan que más empresarios del mundo cripto recibieron pedidos de dinero para ver a Milei

Un empresario más, citado por "The New York Times", reveló que Davis hizo una oferta aún más audaz: una reunión con el presidente y una asociación con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente U$S90 millones en criptomonedas, pagados durante 27 meses. El diario sostiene que ha tenido acceso a una copia de esta propuesta, pero destaca que no existen evidencias que sugieran que el presidente Milei estuviera al tanto de tales intercambios.