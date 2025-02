Surgió en San Martín, jugó Copa Libertadores, pasó por un reality show y con 42 años aún se mantiene activo

Hoy a la distancia asegura que no se arrepiente de nada de lo que vivió, aunque sí reconoce que de poder volver el tiempo atrás tomaría una decisión diferente. “Fue una enseñanza. Uno cuando es chico mira y quiere estar ahí, pero la experiencia me enseñó que eso no se debe hacer”, afirma. Y si tuviera que dar un consejo a los jóvenes futbolistas que se sienten seducidos por la televisión o la fama, es claro: “Que no lo hagan, que se concentren en el fútbol”.