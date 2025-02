Nuevos jueces en la Corte: cuatro frentes de un escenario complejo

Aseguran que el nuevo juez incumplió una promesa

El juramento de Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia provocó duras reacciones políticas. Parlamentarios de la oposición recordaron que el catedrático había sugerido que no aceptaría ser designado por decreto y en comisión. El diputado Esteban Paulón publicó una imagen del acto y lo definió como un daño irreparable para la República. Su par, Marcela Campagnoli (CC) también cargó contra el nuevo magistrado. “Respeto mucho al académico García Mansilla, lamento que no haya conseguido apoyo en el Senado, pero más lamento que se haya prestado a acceder a la Corte de esa manera. No es cierto que el Senado no hizo su trabajo, no lo quisieron votar y eso es un No”, expresó. El formoseño Fernando Carabajal (Democracia para Siempre) lamentó que no se haya tenido en cuenta el pedido realizado por varios diputados para frenar la cobertura de vacantes. “No fuimos escuchados. García Mansilla empieza mal. Ya regaló su proclamada honestidad. Dijo que designar jueces en comisión estaba mal. Esperamos se frene a Lijo”, consignó.