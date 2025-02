Jueces de la Corte: parlamentarios tucumanos objetan el decreto de Milei

Entre las diputados, la opiniones están divididas. Pablo Yedlin (UP) calificó de terrorífica la medida y advirtió que hay una búsqueda de protección judicial. “Milei siempre se jactó de no tener causas judiciales en su contra. Bueno, ahora las tiene y son más 100 por el delito de estafa. Creo que está tratando de tapar el criptogate con mucho humo”, dijo. El justicialista estimó que el Senado dejará sin efecto las designaciones realizadas en el máximo tribunal. Roberto Sánchez (UCR) advirtió que la discusión suma incertidumbre. “La falta de seguridad jurídica condiciona la economía. No se trata de un problema de abogados o políticos, acá está en juego la realidad de la gente”, dijo. Mariano Campero (UCR), aliado del gobierno, sugirió que se cometió un “error” al avanzar por la cuestionada vía para cubrir vacantes en la Corte Suprema. Paula Omodeo (Creo) aseveró que la clave pasará por conocer si el oficialismo puede o no tener los votos para aprobar las designaciones en el Senado.