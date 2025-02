"Esta vez le erró feo": Claudio Viña cuestionó a Milei por la designación por decreto del juez Lijo

Viña también advirtió sobre las implicancias institucionales de la decisión presidencial: "El vértigo de los buenos resultados económicos no le da vía libre al presidente para vulnerar las instituciones". Además, cuestionó que Lijo no haya renunciado a su cargo en Comodoro Py antes de aceptar su postulación a la Corte Suprema. "Un juez que ni siquiera se decide a renunciar a su cargo actual en Comodoro Py para asumir en la Suprema Corte, y de esta manera acumular dos cargos judiciales al mismo tiempo, no es digno de vestir la toga mayor de este país", aseguró.