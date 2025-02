Cómo hacer el café perfecto según tu tipo de cafetera

Volturno

Respecto de esta cafetera hay dos errores muy arraigados entre los comunes mortales que no han sido tocados por la barista mágica: que el agua va fría y que hay que presionar el café. Lo ideal, en cambio, es poner un poco de agua tibia hasta la válvula de seguridad. El café molido tiene que estar nivelado, no apretado. Además, no importa que estés apurado, el fuego no tiene que estar al máximo, o se va a quemar el café. Imaginate la mirada que vas a recibir de tus amigos late machiatto si les servís eso. Paciencia y fuego bajo.