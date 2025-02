Lionel Messi fue sancionado en Inter Miami: ¿cuál es la razón y cuál fue el castigo?

Justamente, por este motivo es que la MLS decidió sancionar al rosarino. “El Comité Disciplinario de MLS ha multado con una cantidad no revelada al delantero de Inter Miami CF, Lionel Messi, por violar la política de la Liga con respecto a las manos hacia la cara/cabeza/cuello de un rival durante el medio tiempo del partido de Inter Miami contra New York City FC el 22 de febrero”, expresó la organización en un comunicado. De esta forma, no hay castigo deportivo, sino solamente económico.