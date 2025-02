La apertura de sesiones del Congreso reflejará un enfrentamiento que crece

La ausencia confirmada es la de los senadores de Unión por la Patria, que no estarán presentes. José Mayans, presidente del bloque, la decisión se debe a que el mandatario “nos trata muy mal, miente”. Los opositores reclaman por la no sanción del presupuesto, por la decisión no conformar una comisión investigadora para el “criptogate” y, ahora, en contra del decreto presidencial para designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia.