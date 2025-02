Cartas de lectores: Taxi

El 18 de febrero tomé un taxi dentro terminal de ómnibus y me cobraron el doble de lo que corresponde, aduciendo el chofer que la tarifa había subido un 100%. He intentado hacer el reclamo en Sutrappa pero el WhatsApp de la página sólo toma denuncias sobre colectivos. Mandé mail a la Intendencia con foto de la licencia y chapa patente y no recibó respuesta. ¿Dónde se denuncian estas cosas? Este taxista seguramente volvió a la terminal y sigue trabajando con su auto robando descaradamente a los pasajeros.