“Nuestra Escuela”, una comedia de la educación

Mario Ramírez, autor de la obra, señala que “en esa síntesis que hemos tratado de conseguir, está la mirada desde el texto que he escrito yo, de alguien que lleva más de veinte años en las instituciones escolares primarias, ahí he podido poner mis recuerdos, mis amores, mis desafíos, mis frustraciones, todo ha quedado en el texto plasmadas de una manera que con el tiempo y la distancia, siempre terminan sacando una sonrisa, pero también emocionan y tratan de hacerte reflexionar. Cuando me preguntan de qué se trata la obra, pienso en esto, en lo universal que tiene la escuela y principalmente la escuela primaria y nuestro paso por ahí, ya sea como alumnos, como docentes o también como padres de niños que van a la escuela”.