Sin reemplazante de Tesuri: ¿Cómo queda el mediocampo de Atlético Tucumán?

Los volantes de Atlético Tucumán tras la lesión de Tesuri

Guillermo Acosta (36 años)

El volante sumó 488 minutos en lo que va del torneo. Fue titular y capitán en todos los partidos y en seis ocasiones fue reemplazado. El único partido que jugó los 90 minutos fue contra Rosario Central. El tucumano es el “motorcito” del equipo en la mitad de cancha; importante en la contención y en lo defensivo.



Adrián Sánchez (25)

Ya disputó 625 minutos oficiales en este año. Tanto en el ciclo de Sava, como ahora con Pusineri, es titular indiscutido. En el único partido que fue reemplazado fue contra Central, que salió a los 85’. Es la rueda de auxilio de todos en el medio y en el duelo con Gimnasia terminó jugando como lateral por derecha.



Nicolás Castro (34)

Borrado por Sava, el cambio de DT le volvió a dar vida dentro del plantel. El ex Arsenal jugó los tres partidos con Pusineri: 30’ frente a Sarmiento, 90’ contra Talleres y 60’ ante Gimnasia. Hizo un gol y parece haberse ganado un puesto al lado de Sánchez y Acosta. Aunque es volante central, puede jugar por la banda.



Rodrigo Melo (29)

De los volantes de marca, es el que menos jugó. Ingresó en los últimos cuatro partidos, pero entre todos apenas llegó a 74 minutos. Contra Gimnasia fue el partido en el que vio más acción. El futbolista es el recambio de Acosta, por lo que difícilmente se pueda meter entre los titulares. Cuando ingresa la aporta equilibrio y juego aéreo al equipo.



Kevin López (23)

Su lesión en el rostro frente a Riestra, lo sacó de la canchas por algunas semanas (el club no informó el tiempo exacto). Hasta ese momento el futbolista que llegó a préstamo desde el “Rojo”, había jugado 70 minutos; divididos en dos partidos. De los refuerzos, es el que mayor ilusión genera entre los hinchas.



Franco Nicola (22)

Empezó sumando minutos en los dos primeros partidos como volante por izquierda. Pero desde que llegó Pusineri parece haber perdido terreno en la consideración. Tras ir al banco frente a Sarmiento y Talleres, contra el “Lobo” no fue convocado por una molestia. Está en duda para el lunes. Lleva 95 minutos jugados.



Leandro Olima (16)

Tras debutar en el último partido del torneo pasado, el volante parece haber perdido terreno. Comenzó la pretemporada con el plantel, pero luego bajó a Reserva. Allí, en el debut ante San Martín (SJ) fue expulsado. Es la gran promesa que tienen las inferiores del “Decano”.



Lautaro Godoy (21)

Ganó protagonismo con Pusineri. Frente al “Lobo”, sumó sus primeros 14 minutos en el torneo. Ingresó como volante por izquierda y luego se centralizó para generar fútbol. El ex River es una de las contrataciones para Reserva, que realizó el “Decano” y que, esperan, empiece a rendir también en Primera.