Otro radical se alinea con La Libertad Avanza en Tucumán, con miras a las elecciones 2025

Seleme estuvo en la Casa Rosada en el primer acercamiento oficial con el hombre fuerte de la Libertad Avanza en Tucumán. En diálogo con LA GACETA, el parlamentario opositor confirmó que hay voluntad de su espacio político de participar de un frente político con el mileísmo. Aclaró sin embargo, que esto incluiría a su compañera de bancada, Silvia Elías de Pérez pero no a todo el radicalismo. “No me quiero meter en la interna de un partido que está desdibujado. Me interesa construir algo más grande que permita terminar con el peronismo en Tucumán. Nuestro objetivo debe ser derrotar a los que saquearon la provincia”, insistió.